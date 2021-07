Nîmes Nemausus I Gard, Nîmes Les invisibles Nemausus I Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Le photographe Pascal Fayeton présente sa série Les Vigies. L’artiste s’intéresse aux grandes pierres disposées dans les villes. Derrière leur caractère archaïque, les « vigies », comme il les appelle, refusent l’élitisme et résonnent dans chacun de nous. Michel Bouisseau propose sa série La ville monument. Il considère la ville et son architecture comme un théâtre ayant pour metteur-en-scène le hasard. Ses photographies illustrent l’homme dans son environnement urbain. Visite samedi et dimanche de 14h à 18h (PMR) Exposition proposée par l’association NegPos Pascal Fayeton et Michel Bouisseau présentent leurs séries photographiques Nemausus I Cours Nemausus, 30000 Nîmes Nîmes Gard

