Nozay Loire-Atlantique Nozay A l’occasion de la parution du livre Accidents du Travail, l’association Campagn’art invite Juliette Coanet à présenter sa conférence gesticulée sur les aides à domicile. A l’issue d’une présentation croisée entre la sociologue du travail et la conférencière aide à domicile, un temps convivial d’échange sur le travail et sur son sens est proposé, autour d’un pot partagé. Tarif : au chapeau + participation gourmande

Les Invisibles – « J'vous prête ma blouse », conférence gesticulée, et présentation de l'ouvrage de Véronique Daubas-Letourneux : « Accidents du travail. Des morts et des blessés invisibles » (Bayard, 2021)

