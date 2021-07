Les invisibles habitants des parcs Parc des Beaumonts, 1 septembre 2021, Montreuil.

Les invisibles habitants des parcs

Parc des Beaumonts, le mercredi 1 septembre à 15:00

Nous avons parfois peur des petites bêtes, qui piquent ou pas, nous dégoutent, nous embêtent … et pourtant, nous devrions nous réjouir de leur présence, et apprendre à mieux les connaitre. Elles composent des maillons de la chaine du vivant, de la biodiversité. Sans elles, nous ne pourrions simplement plus vivre ! La disparition des insectes, des oiseaux, des vers est une triste réalité. A travers des jeux, un diaporama et des dessins animés, nous proposons de partir à la découverte de ces millions d’habitants des parcs, plus petits que nous, mais tellement précieux ! En parallèle, nous proposons un atelier de fabrication ludique et créative : l’invention d’un insecte, à partir d’éléments glanés dans le parc (feuilles, graines, brindilles, etc).

libre participation

A la découverte du monde des petites bêtes qui vivent dans les arbres, dans l’herbe, sous la terre de ce parc où tu viens jouer et te promener. Comment vivent-ils ? Que mangent-ils ?

Parc des Beaumonts rue Paul Doumer, Montreuil Montreuil Jean-Moulin – Beaumonts Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T15:00:00 2021-09-01T18:00:00