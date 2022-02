Les Invisibles cinéma L’univers Lille Catégories d’évènement: Lille

Projection-débat autour du film _ »Les Invisibles »_ de Louis-Julien PETIT sur la thématique du travail des femmes et de l’inégalité salariale toujours d’actualité, alors que la loi sur l’égalité salariale fête ses 50 ans en 2022 ! **Synopsis du film :** Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis ! avec notamment Audrey LAMY, Corine MASIERO… Sur inscriptions : [[lesmariannesdunord@gmail.com](mailto:lesmariannesdunord@gmail.com)](mailto:lesmariannesdunord@gmail.com) **Pass vaccinal obligatoire** Par les Mariannes du Nord, en partenariat avec le Collectif du 8 mars _Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 8 mars, journée internationale des droits des femmes._

cinéma L'univers 16 Rue Georges Danton Lille

