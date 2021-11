Lencloître Médiathèque de Lencloître Lencloître, Vienne Les inventions de Pettson Deluxe Médiathèque de Lencloître Lencloître Catégories d’évènement: Lencloître

Médiathèque de Lencloître, le mercredi 24 novembre à 16:00

A chaque problème une invention, imaginée par un savant farfelu ! Et c’est à toi et ton équipe de la découvrir en ajoutant les pièces manquantes à leur place : poulies, leviers, engrenages, vaches, moulins, carottes, éléphants bleus… Sois inventif ! Pour les enfants de 7 à 10 ans. Sur inscription.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

2021-11-24T16:00:00 2021-11-24T18:00:00

