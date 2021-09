Paris Hôtel des Invalides île de France, Paris Les Invalides font leur cinéma Hôtel des Invalides Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, découvrez la projection du film Monsieur N d’Antoine de Caunes, les jeudi 9 et vendredi 10 septembre 2021 à 20h30, dans la cour d’honneur des Invalides. Sorti en 2003, Monsieur N est un film dont l’histoire est consacrée à l’exil à Sainte-Hélène et la mort de Napoléon ainsi qu’aux interrogations qui ont suivi. L’ouverture du film, qui a lieu 19 ans plus tard lors de l’exhumation de sa tombe sur l’île, prélude au retour des cendres de Napoléon, n’est pas sans rappeler le lien unissant l’Empereur et le site des Invalides, là où, sous la statue de Napoléon Ier lui-même, sera projeté ce film d’exception. Avec la participation exceptionnelle de : – Antoine de Caunes, présentateur, producteur de télévision mais également acteur et réalisateur de cinéma. – Philippe Torreton, homme de théâtre, il intègre la Comédie française et mène parallèlement une carrière de cinéma. Il tourne notamment avec le réalisateur Bertrand Tavernier qui le révèle dans L.627 (1992). Une collaboration fertile s’ensuit avec L’Appât (1995), Capitaine Conan (1996), grâce auquel il obtient le césar de meilleur acteur, et Ça commence aujourd’hui (1999). – En cas de pluie, la projection sera reportée au 16 et 17 septembre 2021. – Restrictions sanitaires : Pass sanitaire obligatoire. Spectacles -> Projection Hôtel des Invalides 129 rue de Grenelle Paris 75007

