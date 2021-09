Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon LES INTRANQUILLES Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Damien est artiste-peintre. Il vit avec sa femme et son fils, et leur fait vivre malgré lui un enfer au quotidien. Bipolaire, il passe en quelques secondes du rire à la colère, du calme à la paranoïa, de la tendresse à la violence. Imprévisible, il leur impose un comportement hautement instable. Sélection Festival de Cannes 2021 DRAME DE JOACHIM LAFOSSE AVEC DAMIEN BONNARD… FRANCE – 2021 – 1H58 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T20:30:00 2021-10-30T22:28:00;2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T15:58:00;2021-11-01T20:30:00 2021-11-01T22:28:00

