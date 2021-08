Paris Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles île de France, Paris LES INTRANQUILLES de Joachim Lafosse Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 15 septembre 2021

Le Centre Wallonie-Bruxelles vous propose de voir le dernier film de Joachim Lafosse en avant-première et en sa présence. LES INTRANQUILLES – Joachim Lafosse, en sa présence (2021 – Belgique/Luxembourg/France – 1h59) Leïla et Damien s’aiment profondément. Malgré sa bipolarité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire. En compétition officielle Festival de Cannes 2021. Sélectionné au Festival du film francophone d’Angoulême 2021, au Festival de San Sebastian 2021, au FIFF Namur 2021. Spectacles -> Projection Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

