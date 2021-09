Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Les intranquilles Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du jeudi 21 octobre au dimanche 24 octobre à Cinéma L’Autan

### Résumé Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire. ### Bande annonce [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592970&cfilm=277190.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592970&cfilm=277190.html) Ciné coup de cœur, un film de joachim Lafosse Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T21:00:00 2021-10-21T23:00:00;2021-10-22T18:00:00 2021-10-22T20:00:00;2021-10-24T20:30:00 2021-10-24T22:30:00

