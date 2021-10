LES INTERNATIONAUX DU COEUR D’HERAULT Le Pouget, 17 novembre 2021, Le Pouget.

LES INTERNATIONAUX DU COEUR D’HERAULT 2021-11-17 – 2021-11-21

Le Pouget Hérault Le Pouget

Le Centre Equestre des Trois Fontaines organise du 17 au 21 novembre 2021 les Internationaux du Cœur de l’Hérault avec au programme de ce Concours Complet, CCI , CCI-S/L , CCI-S et CCI-L.

Cet événement est ouvert à tous de 9h à 16h00,et sera mis à disposition tout au long de cette journée: des animations ainsi que le Village exposant pour se restaurer et son bar à vin tenu par des bénévoles.

Descriptif : Située au POUGET, le Centre Equestre des Trois Fontaines fait partie des clubs les plus importants de la Région tant par le nombre de ses cavaliers ou de ses salariés que par la diversité de ses activités. Le CIC**** du Pouget est maintenant bien placé dans les concours complets de haut niveau à l’échelle nationale et internationale.

Nous ne sommes que quatre organisateurs à le proposer en France et nous sommes les seuls du Sud de la France.

Au cours des neuf éditions précédentes, des cavaliers venant des 5 continents ont participé à notre concours. Nous avons accueilli des athlètes venant d’Australie, de Chine, du Japon, de Corée, de Thaïlande, de Nouvelle Zélande, des USA, du Zimbabwe, d’Afrique du Sud et bien sûr de la presque totalité des pays européens même les plus éloignés. Parmi eux se trouvaient des cavaliers figurant parmi l’élite mondiale avec les champions olympiques de Rio. En ce qui concerne le public, il dépend évidemment des conditions météorologiques mais

nous avons accueilli jusqu’à 10000 spectateurs.

Informations :

Tel: 04 67 88 76 76

Site Web: www.troisfontaines-eventing.com

Facebook : Trois Fontaines Compétition Le Pouget

+33 4 67 88 76 76 http://www.troisfontaines-eventing.com/

dernière mise à jour : 2021-10-18 par