Horaire : 17:00 23:00

Gratuit : oui Tout public KWZ Production vous invite à participer à divers ateliers de théâtre, écriture, customisation et dessin Atelier libre de 17h à 20h / Veillée nocture le vendredi à partir de 20h Carré gris rue du breil Breil – Barberie Nantes

