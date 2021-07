Nantes Pataugeoire Boissière Loire-Atlantique, Nantes Les intergitans du spectacle à Nantes Nord Pataugeoire Boissière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les intergitans du spectacle à Nantes Nord Pataugeoire Boissière, 19 août 2021-19 août 2021, Nantes. 2021-08-19

Horaire : 17:00 20:00

Gratuit : oui Tout public Deux artistes animent le quartier avec dessins et acrobaties. Pataugeoire Boissière Rue André Chénier, Boissière Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Pataugeoire Boissière Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Pataugeoire Boissière Nantes