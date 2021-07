Nantes Place des 4 carrés Loire-Atlantique, Nantes Les intergitans du spectacle à la Halvêque Place des 4 carrés Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les intergitans du spectacle à la Halvêque Place des 4 carrés, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Nantes. 2021-07-27

Horaire : 18:00 23:00

Gratuit : oui Tout public Le camion des « Intergitans du Spectacle » revient sur la Halvêque. Yassin Latrache, et Omar Meftah, forment un binôme de choc pour construire des rencontres originales et singulières au sein d’ateliers de dessin et de théâtre. Ces moments privilégiés se clôtureront par un spectacle de feu proposé par Saphira. Place des 4 carrés 13 rue Gustave Eiffel Nantes Erdre Nantes

