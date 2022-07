Les Intergitans du spectacle Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Intergitans du spectacle, 20 juillet 2022, . 2022-07-20

Horaire : 15:45 22:30

Gratuit : oui Ateliers culturels et spectacles surprises. Par KWZ Prod.

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres lieuville Departement Loire-Atlantique

Les Intergitans du spectacle 2022-07-20 was last modified: by Les Intergitans du spectacle 20 juillet 2022 Nantes

Loire-Atlantique