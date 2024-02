Les interactions femmes-hommes au 21ème siècle Centre Paris Anim’ Marc Sangnier Paris, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 14h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 12 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Rejoignez-nous pour le mois de l’égalité femmes-hommes !

Votre rendez-vous au mois de mars

Le mois de l’égalité est une période importante pour sensibiliser les citoyens et leur permettre de s’engager dans la lutte contre toutes les formes de violences et de discriminations.

A l’occasion du mois l’égalité Femmes-Hommes, le centre Paris Anim’ Marc Sangnier et l’association Yachad s’engagent en organisant le 30 mars 2024 à partir de 14H, un événement sur le thème :

« Les interactions femmes-hommes au 21ème siècle », comprenant 3 sous-thèmes :

L’égalité Femme – Homme

Les violences faites aux femmes

Les nouvelles relations

EXPRIMEZ-VOUS !

Prenez la parole et partagez avec nous vos réflexions, vos idées et vos productions artistiques sur le thème de l’événement.

Que ce soit à travers un témoignage personnel, une anecdote, une analyse ou même un tableau peint par vous, votre contribution est précieuse et enrichira les échanges au sein de votre centre.

Nous vous encourageons à vous exprimer librement et à partager votre point de vue, dans le respect et la bienveillance. Votre voix compte et nous sommes impatients de vous entendre.

N’hésitez donc, pas à prendre la parole et à participer activement à la construction de cet événement.

Votre participation est chaleureusement sollicitée. (Participation ouverte à tous·tes)

De plus, deux ateliers d’écriture sont proposés pour vous aider à aborder les trois parties et ainsi vous accompagnez dans l’expression écrite.

le mercredi 7 février 2024 de 19h à 21h – Entrée libre – Terminé

le jeudi 7 mars de 19h à 21h – Entrée libre –

COMMENT PARTICIPER ?

Pour participer, rendez-vous à l’accueil de votre centre Paris Anim’ Marc Sangnier pour :

Déposer vos productions telles que des photos, des peintures, des textes, des poèmes, des témoignages écrits, des chansons,…)

Vous pouvez également assister à l’atelier d’écriture du mercredi 7 mars (facultatif) pour vous aider ou envoyer vos écrits par mail à : contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr

Envoi par mail ?

Veuillez nous indiquer quelle sous-partie vous avez choisie et nous accorder votre autorisation pour exposer/lire votre œuvre durant le mois de l’égalité femmes-hommes.

Nous sommes impatients de découvrir vos contributions et de les partager avec le public.

Date limite pour les dépôts : 16 mars 2024.

Participation ouverte à tous·tes et libre

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 Paris

Contact : +33145410096 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/cpamarcsangnier https://www.facebook.com/cpamarcsangnier

CPA Marc Sangnier mois égalité femmes hommes