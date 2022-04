Les intelligences collectives Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les intelligences collectivespar Guy Theraulaz, CNRS, Centre de Recherches sur la Cognition Animale, Centre de Biologie Intégrative, Toulouse. De très nombreuses espèces animales vivant en groupes ou en sociétés manifestent des formes d'intelligence collective parfois très élaborées. Guy Theraulaz fera le point sur les recherches conduites depuis 30 ans sur ces phénomènes qui ont permis de décrypter les interactions grâce auxquelles des individus peuvent coordonner leurs actions et résoudre collectivement une très large gamme de problèmes.

