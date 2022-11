Les intégrales des Carrières de Lumières Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: 13520

2022-07-20 20:00:00 – 2022-07-20 22:00:00

13520 Les Baux-de-Provence EUR 25 25 Une sélection inédite portée par les grands maîtres de la peinture : Bosch, Brueghel, Arcimboldo fantastique et merveilleux (2017), Gaudi, architecte de l’imaginaire (2020) et Cézanne, le maître de la Provence (2021).



Si vous avez choisi la formule avec repas ou si vous souhaitez vous restaurer au Café des Carrières merci de vous présenter dès 19h30 en août et dès 19h en septembre. Si vous ne souhaitez pas dîner sur place vous pouvez-vous présenter jusqu’à 10 minutes avant l’heure de début des expositions.



Durée : 2h avec entracte Lors de ces soirées uniques, découvrez ou revivez l'émotion des expositions antérieures. +33 4 90 49 20 02

