2023-03-25 10:00:00 – 2023-03-26 17:30:00

Loiret Le château de Chamerolles organise les intégrales de la parfumerie, une manifestation caritative d’une vingtaine d’exposants de France et de Belgique pour les associations R’Eve d’Enfant et La ligue contre le Cancer.

Inclut dans le prix du billet. +33 2 38 39 84 66 ©Château de Chamerolles

