» Les insurrections singulières » Théâtre de la Fabrick Millau, vendredi 29 mars 2024.

» Les insurrections singulières » Théâtre de la Fabrick Millau Aveyron

VENDREDI 29 MARS 2024

A 20H30

« LES INSURECTIONS SINGULIÈRES »

Cie les Points Nommés

Les Insurrections singulières, un spectacle adapté du roman de Jeanne Benameur. Une table en formica / Un carnet / Un magnétophone / Des idées plein la tête et une furieuse envie de les partager. Découvrez le parcours d’Antoine, un ouvrier dont l’usine va être délocalisée. Prenez part au voyage, entre reconstruction, révolution et rêves d’enfants. Nous suivons ce personnage dans ses questionnements, comme si le fait de revenir vivre chez ses parents lui permettait de se rapprocher de ses rêves d’enfants. C’est une exploration sur la nécessité de son voyage intérieur pour vivre sa propre vie. Au fur et à mesure de rencontres, il se reconstruit, son univers se repeuple. Il part au Brésil, y découvre une nouvelle vie. Ce parcours est un souffle de joie, une lumière d’autant plus forte qu’elle a été pleine d’ombre avant

Adapté du roman de Jeanne Benameur

Adaptation et mise en scène Isabelle Ayache

Interprétation Isabelle Ayache

Création lumière Typhaine Steiner

Création sonore Baudouin Rencurel

Voix off Serge Boisset

Conception graphique Sonia Conti

PAF : 9 et 6 euros (à partir de 14 ans)

ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle EUR.

Théâtre de la Fabrick

Millau 12100 Aveyron Occitanie cie.ephemere@wanadoo.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-03-29



L’événement » Les insurrections singulières » Théâtre de la Fabrick Millau a été mis à jour le 2023-12-18 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU