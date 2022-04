LES INSTRUMENTS SE RÉVEILLENT Musée des Tapisseries Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

LES INSTRUMENTS SE RÉVEILLENT Musée des Tapisseries, 14 mai 2022, Aix-en-Provence. LES INSTRUMENTS SE RÉVEILLENT

le samedi 14 mai à Musée des Tapisseries

Les musiciens des tapisseries dévoilent pour un soir les secrets de leurs instruments et vous invitent à une balade musicale où sens de l’observation et voyage dans le temps constitueront la trame de cette visite insolite ! Les musiciens des tapisseries dévoilent pour un soir les secrets de leurs instruments Musée des Tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée des Tapisseries Adresse 28 place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Musée des Tapisseries Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Musée des Tapisseries Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

LES INSTRUMENTS SE RÉVEILLENT Musée des Tapisseries 2022-05-14 was last modified: by LES INSTRUMENTS SE RÉVEILLENT Musée des Tapisseries Musée des Tapisseries 14 mai 2022 aix en provence Musée des Tapisseries Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône