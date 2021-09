Évreux Médiathèque Rolland-Plaisance Eure, Évreux Les instruments favoris de Saint-Saëns (atelier enfant) Médiathèque Rolland-Plaisance Évreux Catégories d’évènement: Eure

Évreux

Les instruments favoris de Saint-Saëns (atelier enfant) Médiathèque Rolland-Plaisance, 12 décembre 2021, Évreux. Les instruments favoris de Saint-Saëns (atelier enfant)

Médiathèque Rolland-Plaisance, le dimanche 12 décembre à 15:30

À l’occasion de notre exposition sur Camille Saint-Saëns, nous vous proposons de découvrir les instruments qui ont marqué la vie et l’œuvre du compositeur. Le saxophone, le cor, le basson … Parmi tous les instruments pour lesquels il a composé, quels étaient ses favoris ?

Gratuit, sur réservation

Atelier enfant à la Médiathèque Rolland-Plaisance (Évreux) Médiathèque Rolland-Plaisance 24 allée des soupirs 27000 évreux Évreux Le Clos au Duc Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T15:30:00 2021-12-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Évreux Autres Lieu Médiathèque Rolland-Plaisance Adresse 24 allée des soupirs 27000 évreux Ville Évreux lieuville Médiathèque Rolland-Plaisance Évreux