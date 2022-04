Les instruments fantastiques, concert et légendes Musée de l’Abbaye Saint-Michel, 14 mai 2022 20:30, Gaillac.

A travers des légendes d’occitanie et d’ailleurs, des histoires insolites ou réinventées…

Avec près d’une dizaine d’instruments traditionnels et médiévaux (vièle à roue, cornemuse, vièle à archet, cistre, harpe, flûtes, percussions…)

Et parfois quelques créatures sorties de contes de fées !

Mathieu Fantin vous fait voyager dans les contrées perdues de l’histoire fantastique !

un moment unique qui ravira petits et grands !

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

© musée de l’Abbaye Saint-Michel

Ce musée créé dans les sous-sols de l’abbaye Saint-Michel de Gaillac, présente des collections d’objets d’art et de traditions populaires. On peut y découvrir des collections d’archéologie, une galerie consacrée à la vigne et au vin, une autre aux productions de verre et de terre avec une collection particulière de mortiers à sel. On trouve aussi une salle d’art sacré et une salle consacrée au compagnonnage.

© museum of the Abbey Saint-Michel

This museum created in the basements of the abbey Saint-Michel of Gaillac, present of collections of works of art and popular traditions. It is possible to discover to it collections of archaeology, gallery dedicated to the vineyard(vine) and to the wine, other one in the productions of glass and of earth(ground) with a particular(special) collection of mortar with salt. A room of sacred art and a room dedicated to the trade guilds is also found.

Con cerca de una decena de instrumentos tradicionales y medievales (víbora de rueda, gaita, víbora de arco, tijera, arpa, flautas, percusión…)

¡Y a veces algunas criaturas de cuentos de hadas!

¡Mathieu Fantin te hace viajar por las tierras perdidas de la historia fantástica!

un momento único que hará las delicias de grandes y pequeños!

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Place Saint-Michel, 81600 Gaillac 81600 Gaillac Occitanie