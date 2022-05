Les instruments fantastiques, concert et légendes Musée de l’Abbaye Saint-Michel Gaillac Catégories d’évènement: Gaillac

Tarn

le samedi 14 mai à 20:30

Avec près d’une dizaine d’instruments traditionnels et médiévaux (vièle à roue, cornemuse, vièle à archet, cistre, harpe, flûtes, percussions…) Et parfois quelques créatures sorties de contes de fées ! Mathieu Fantin vous fait voyager dans les contrées perdues de l’histoire fantastique ! un moment unique qui ravira petits et grands ! _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ A travers des légendes d’occitanie et d’ailleurs, des histoires insolites ou réinventées… Musée de l’Abbaye Saint-Michel Place Saint-Michel, 81600 Gaillac Gaillac Tarn

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:30:00

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:30:00

