### Formation **Descriptif du poste :** Nos formateurs agréés à la Méthodologie de soin Gineste-Marescotti ont pour missions de préparer, animer et exploiter des sessions de formations Humanitude auprès de nos clients : Ehpad, SSIAD, Centres Hospitaliers, MAS, FAM… Devenir formateur agréé implique d’entrer dans un cycle de formation. La formation de formateur s’effectue sur 8 mois à raison de 10 semaines de stages alternant théorie et pratiques. Elle ne se fait que dans le cadre d’un poste à pourvoir. A l’issue de la formation, les formateurs agréés sont tous salariés en CDI (à temps partiel annualisé) d’un Institut Gineste-Marescotti (interventions en région). _**Cursus de formation de formateur : démarrage juillet 2021**__**Prise de poste pour avril 2022.**_ **Votre profil :** • Etre titulaire au minimum d’une formation « Infirmier Diplôme d Etat » ou d’une formation équivalente • Posséder une expérience dans le secteur sanitaire, de la gériatrie, du handicap, ou de la rééducation fonctionnelle, et du soin par la voie d’une expérience professionnelle dans un établissement ou un service • Avoir une expérience dans la formation • Mobilité géographique en région

