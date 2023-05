Les institutions religieuses dans et face à l’Histoire Centre Pompidou, 12 juin 2023, Paris.

Le lundi 12 juin 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « Faire l’Histoire », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre sur les liens en religion et Histoire.

Si les cultes représentent et revendiquent des croyances et des valeurs immuables, ils cherchent aussi par leurs préceptes à influer le cours de l’Histoire. Pourtant, le lien entre pouvoir religieux et politique diffère selon les pays et les époques.

Les comportements des fidèles évoluent aussi avec la société. Les défis actuels sont nombreux pour les différents cultes qu’il s’agisse des questions de mœurs ou de liberté individuelle.

Cette table ronde questionnera l’ambivalence du religieux dans son lien à l’Histoire, en interrogeant aussi le rapport des cultes au pouvoir et l’engagement des religions et des croyants dans leur siècle avec notamment l’exemple de la France et celui de l’Inde.

Avec Dominique Avon, directeur d’études, chaire « Histoire intellectuelle du sunnisme contemporain EPHE (Université PSL)

Ysé Tardan-Masquelier, docteure en histoire des religions, spécialiste de l’hindouisme

Valentine Zuber, directrice d’études, chaire de « Religions et relations internationales », EPHE (Université PSL)

En partenariat avec l’EPHE

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/les-institutions-religieuses-dans-et-face-a-lhistoire/ contact.communication@bpi.fr

De g. à dr. & de haut en bas : Serment du Jeu de paume, Jacques-Louis David, CC0 • Cathédrale et mosquée à Beyrouth par Lebnen18, CC BY-SA 3.0 • Narendra Modi, Premier ministre indien, au temple Kedarnath © GODL-India • Le Caire © Omar Elsharawy/Unsplash • Jérusalem par Nofy Dadush/Pikiwiki Israel