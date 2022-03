LES INSTANTS Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

“LES INSTANTS” est un dispositif créatif et documentariste qui se déroule en 2 étapes : – Des itinérances de personnages marionnettiques, Monsieur LEON, ALBERTINO, EDGAR… Animés par Maxime GONCALVES, ils vont à la rencontre des habitants de Villeurbanne, sur la place du marché, dans une rue piétonne, dans une file d’attente de la poste, dans les transports en commun…. Le théâtre de vie émerge dans le quotidien des Villeurbannais (es) et crée la surprise, la curiosité, l’amusement… De ces impromptus avec la population Jérôme TOQ’R capte LES INSTANTS et réalise des portraits d’habitants. Ces photos seront exposées courant 2022. – A travers une exposition photographique, les itinérances et les rencontres de Monsieur LEON, ALBERTINO, EDGAR dans Villeurbanne sont présentées lors d’une ou plusieurs expositions sur la ville. Alors que des Marionnettes, grandeur nature, sillonnent Villeurbanne à la rencontre de ses habitants, Jérôme TOQ’R réalise des portraits sensibles d’habitants. Villeurbanne Villeurbanne Villeurbanne Métropole de Lyon

