” les Instants Musicaux du Patrimoine ” Chapelle Saint jean, 16 septembre 2021, Antibes. ” les Instants Musicaux du Patrimoine ”

Chapelle Saint jean, le jeudi 16 septembre à 18:30

Le concept comprend une présentation du lieu patrimonial remarquable par une guide conférencière de l’Office du Tourisme d’Antibes suivi d’un concert de 45 minutes sans entracte par un musicien soliste mettant en valeur l’acoustique et la beauté du lieu.

entrée gratuite sur réservation sur place 1h avant le concert et sur le site de l’Office de Tourisme d’Antibes Juan les Pins

Concert Solenne PAÏDASSI, violoniste Chapelle Saint jean rond point de la Chapelle Saint Jean 06600Antibes Antibes Alpes-Maritimes

