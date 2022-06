Les Instants d’été Aix-en-Provence, 3 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Les Instants d’été

2022-07-03 – 2022-08-28

Pour cette année qui est aussi celle de la première édition de la biennale d’art et de culture « Une 5ème Saison », les Instants d’été retrouvent le plaisir de vous accueillir sans limitation de jauge avec au programme ce qui fait son ADN, la convivialité, la liberté, le goût et le respect de la nature, le plaisir d’être

ensemble et de partager des émotions dans la fraîcheur des parcs et des

jardins de la ville.

La programmation a été pensée comme une fête d’images virevoltantes autour

des genres et des formats pour votre plus grand plaisir. Vous y retrouverez une

touche de rock, des envolées lyriques, des frissons, de l’aventure, de la passion, de la joie et des voyages jusque vers l’infini.



Des Food trucks et un glacier artisanal apporteront aux différents lieux investis



// Programme //



● Le 3 juillet à 22h, Jardins du pavillon de Vendôme : Annette en VOST FR. Drame musical 2021 – France. Réalisé par Leos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg (2h20)



● Le 8 juillet à 21h30, Cour Carrée de la Cité du Livre : Parallèle 2049, un ciné-concert dessiné avec le Philharmonique de la Roquette (45 minutes)



● Le 10 juillet à 21h50, théâtre de verdure : Shine a light en VOST FR. Drame musical 2008 – États-Unis, réalisé par Martine Scorsese avec The Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards (2h02)



● Le 16 juillet à 21h45, Jardins du Pavillon de Vendôme : Salomé, chantée en allemand avec des sous titres français et anglais. Drame en un acte, op. 54, livret de Richard Strauss d’après Salomé d’Oscar Wilde, créé le 9 décembre 1905 à l’opéra royal de Dresde. Direction musicale : Ingo Metzmacher / Mise en scène : Andrea Breth / Orchestre de Paris (1h40)



● Le 17 juillet à 21h45, Jardins du Pavillon de Vendôme : Ram Leela en VOSTFR. Film musical, drame 2013 – Inde, réalisé par Sanjay Leela Bhansali avec Deepika Padukone, Ranveer Singh, Priyanka Chopra Jonas (2h34)



● Le 21 juillet à 21h40, parc Rambot : Résurrection, chantée en allemand sans entracte. Symphonie n°2 « résurrection » en ut mineur pour soprano, alto, chœur mixte et orchestre, en cinq mouvements, créée le 13 décembre 1895 à Berlin par

Gustav Mahler. Direction musicale : Esa-Pekka Salonen / Mise en scène : Romeo Castellucci / Chœur et Orchestre : de Paris (1h20)



● Le 24 juillet à 21h35, parc Rambot : The host, en VOSTFR. Action Science-fiction 2006 – Corée du sud, réalisé par Bong Joon-Ho avec Song Kang-Ho, Byun Hee-Bong, Park Hae-Il (1h59, Ce film comporte des images susceptibles

d’impressionner un jeune public)



● Le 31 juillet à 21h20, Jardins du Pavillon de Vendôme : L’Homme de Rio. Comédie 1964 – France, réalisé par Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, Jean Servais (1h52)



● Le 7 août à 21h15, Jardins du Pavillon de Vendôme : soirée Courts métrages. Le Festival Tous Courts propose d’attiser votre regard sur l’actualité du Court Métrage avec une sélection de 5 films



● Le 14 août à 21h10, Jardins du Pavillon de Vendôme : Jackie Brown en VF.

Policier 1998 – Étas-Unis, réalisé par Quentin Tarantino avec Pam Grier, Samuel L. Jackson, Bridget Fonda (1h40)



● Le 21 août à 21h, Ciam : Porco Rosso en VF. Animation 1992 – Japon, réalisé par Hayao Miyazaki (1h34)



● Le 25 août à 20h40, parc Rambot (soirée spéciale avec le musée Granet) : Le voleur de bicyclette en VOST FR. Drame 1949 – France, réalisé par Vittorio De Sica (1h29)



● Le 28 août à 20h40, Jardins du Pavillon de Vendôme : Gravity en VOST FR. Science-Fiction 2013 – États-Unis, réalisé par Alfonso Cuaron avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris ( 1h30)

Les Instants proposent en entrée libre et ce durant tout l’été un parcours cinéphile aux aixois et aux visiteurs de passage dans différents parcs et jardins de la ville

