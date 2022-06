Les instants de la création Agen, 24 juin 2022, Agen.

Les instants de la création

Centre Culturel André-Malraux Agen Lot-et-Garonne

2022-06-24 15:00:00 – 2022-06-24 22:00:00

Agen

Lot-et-Garonne

La ville d’Agen met en place les instants de la création.

Ils se composeront d’un marché de créateurs et seront ponctués de performances artistiques et d’ateliers.

Lieu d’exposition à ciel ouvert, en libre accès, ils seront aussi un moment convivial, chaleureux où artistes peintres, graveurs, sculpteur et artisans d’art de tous horizons rencontreront d’autres artistes mais aussi un public curieux.

Les instants de la création seront donc un vecteur de redynamisation de cœur de ville mais également un soutien à l’action culturelle et artistique d’un territoire, ou comment lier dynamisme, attractivité, animation et promotion de l’art et de l’artisanat à l’échelle locale.

+33 5 53 66 54 92

Ville d’Agen

Agen

