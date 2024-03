Les Instantanés Duo d’impro L’Art Dû Marseille, vendredi 5 avril 2024.

Les Instantanés Duo d’impro L’Art Dû Marseille Bouches-du-Rhône

Retrouvez le duo d’impro Les Instantanés sur la scène de l’Art Dû.

Duo d’Impro est un spectacle entièrement improvisé à partir des sujets du public.



Le public est donc à la fois auteur et spectateur de ce spectacle d’humour hors norme ! A chaque représentation, les deux comédiens, Laurent Pit et Philippe Hassler vont se livrer à une expérience théâtrale unique.



Leur but ? Se surprendre autant qu’ils vous surprennent.



Spectacle joué au festival d’Avignon OFF à guichet fermé pendant 3 années consécutives.



Compagnie Cocotte Minute

Avec Laurent Pit, Philippe Hassler 16.45 16.45 EUR.

Début : 2024-04-05 19:30:00

fin : 2024-04-06

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Les Instantanés Duo d’impro Marseille a été mis à jour le 2024-01-25 par Ville de Marseille