Luynes Indre-et-Loire À l'occasion des 70 ans de la Semaine Bleue, le Centre culturel de Luynes vous convie à un spectacle d'arbre Compagnie qui interroge sur la place des aînés dans la vie sociale. Marcelline, Jacinthe et Azriel sont en maison de retraite. Marcelline est une "désobéissante" de nature. Elle étouffe à "Bagatelles". Azriel a été "désobéissant" mais il rêve aujourd'hui d'une vieillesse coupée du "monde TGV". Jacinthe, pauvre petite chose fragile et perdue, se découvre "désobéissante", elle qui toute sa vie a dû vivre dans la discrétion de peur d'être renvoyée "là-bas". Comment ces vieux vont-ils faire de leur vieillesse un nouvel engagement ? L'insoumission sera-t-elle contagieuse ? culture@luynes.fr +33 2 47 55 56 60

