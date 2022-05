LES INSOLITES : LA BOUCHERIE DE L’AVENIR + DANS LES COULISSES DES HISTOIRES Jublains, 18 septembre 2022, Jublains.

LES INSOLITES : LA BOUCHERIE DE L’AVENIR + DANS LES COULISSES DES HISTOIRES Jublains

2022-09-18 – 2022-09-18

Jublains Mayenne

11H00 – Cie Lili Fourchette – La boucherie de l’avenir – à partir de 6 ans. Venez découvrir un univers incisif et coloré et suivre les incroyables aventures quotidiennes d’un rat débrouillard dans notre castelet 3 étoiles. 14H30 – Philippe Imbert (75) – Dans les coulisses des histoires – Carte Blanche Ce qui me plait dans le conte, c’est le côté passeur d’histoires. C’est l’idée de transmettre une culture orale qui nous vient de loin, si loin qu’on ne sait même plus d’où ! Alors nous, les passeurs d’histoires, il faut qu’on raconte, qu’on raconte jusqu’à plus soif pour qu’après nous, on raconte et raconte encore.

Les Insolites sont une nouvelle programmation de la compagnie Oh ! pour aller à la rencontre des habitants…

11H00 – Cie Lili Fourchette – La boucherie de l’avenir – à partir de 6 ans. Venez découvrir un univers incisif et coloré et suivre les incroyables aventures quotidiennes d’un rat débrouillard dans notre castelet 3 étoiles. 14H30 – Philippe Imbert (75) – Dans les coulisses des histoires – Carte Blanche Ce qui me plait dans le conte, c’est le côté passeur d’histoires. C’est l’idée de transmettre une culture orale qui nous vient de loin, si loin qu’on ne sait même plus d’où ! Alors nous, les passeurs d’histoires, il faut qu’on raconte, qu’on raconte jusqu’à plus soif pour qu’après nous, on raconte et raconte encore.

Jublains

dernière mise à jour : 2022-05-12 par