LES INSOLITES D’OUPIA Oupia, 14 juillet 2022, Oupia.

LES INSOLITES D’OUPIA

Place de l’Église Oupia Hérault

2022-07-14 – 2022-07-14

Oupia

Hérault

EUR 2 Après la cérémonie républicaine organisée par la mairie à 11 h et l’installation du marché de producteurs et créateurs dès 11h30, s’ouvrira officiellement à 14 h la deuxième édition des Insolites à Oupia par l’inauguration du trompe-l’œil réalisé par Raphaël Poron l’ouverture des animations pour tous au parc municipal (ateliers cirque ZMAM pour s’initier à l’art de la voltige, jeux traditionnels anciens Ludule, château gonflable et barbe à papa).

A 16h30, place du Fort, spectacle de cirque et déambulation du Zmam -école de cirque de Mazamet.

Tout au long de ces événements et au fil des rues Accordéon, orgue de Barbarie et chansons de toujours par Lila Solski

et crieurs de rue – Imaya de Santander et ses jeunes complices – pour détailler le programme et y glisser vos messages personnels.

Et aussi des expositions : photos, objets et textes « les 2 à Oupia » à la maison des Martinet (place du Fort), 2 photographes – Thierry Augé et Didier Lorentz- à l’Affenage (avenue de la Mairie), et en plein-air des grandes photos qui raconteront « les 2 à Oupia ».

A 18 h, ouverture de la buvette sur le boulodrome où vous pourrez manger à partir de 20 h sur réservation obligatoire auprès du secrétariat de mairie ou sur le marché samedi 9 juillet) avant d’écouter le groupe Conjunto Jaléo et danser « latino »

Entrée libre dans le village.

Pass activités 2 € dans le parc.

Parkings à proximité des lieux d’animation et de spectacle.

Dans le village épicerie, café, tapas et plats (à l’Especiariá) et restaurant (l’Asphodèle) et étals des producteurs sur le marché.

Une journée culturelle avec un marché de producteurs et de créateurs, des ateliers, des animations pour grands et petits, de la restauration et une buvette sur place.

Oupia

dernière mise à jour : 2022-07-08 par