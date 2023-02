Transformer et sublimer Le Héron de La Dombes Les insolites de Cla, 1 avril 2023, Trévoux.

Transformation d’un héron, en utilisant plusieurs techniques des métiers d’art

Les insolites de Cla 11, rue de l’herberie 01600 Trévoux Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier découverte multitechniques

Ouvert à tous : venez transformer, sublimer, agrémenter, décorer, peindre, sculpter, agir artistiquement et techniquement sur un héron (emblème de la Dombes) en matières recyclées !

Je vous propose de réaliser une oeuvre collective qui évoluera au fur et à mesure des interventions des participants. Entrez en “jubilation créative” notamment en recyclant des objets désuets, des matériaux organiques et minéraux mais aussi en utilisant des médiums très variés. Ainsi, vous donnez vie à une oeuvre originale et unique qui perdurera dans le temps.

Un travail collectif qui sera ensuite exposé dans l’atelier de création “Les insolites de Cla”.

Clarisse Petit céramiste encadre ce projet au sein de son atelier d’art et de décoration. Ingénieuse et extra-sensorielle, elle accompagnera chaque participant d’un point de vu technique et créatif.

Cette activité de sensibilisation et de découverte s’inscrit dans une réalisation plus globale : chaque artiste, artisan et créateur des Rues de Arts de Trévoux participe à ce grand projet en transformant un héron (nous avons tous le même au départ) avec sa propre technicité et spécificité.

Vous pourrez ensuite cheminer Rues des Arts pour voir le travail réalisé par les professionnels des métiers d’art de Trévoux.



Prototype en bois et métal pour animer les JEMA