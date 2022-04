LES INSOLITES : CIE LE CIRQUE GRAPHIQUE + CHËSKÔ Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Georges-Buttavent Mayenne Initiation au Hula-hoop (18h30)

par l’association La Mangouste électrique Cie Le cirque graphique (20h00)

Nous accueillerons Pich, manipulateur d’objet et jongleur obsessionnel. Un spectacle où le récit a une place majeure. Et , Le regard qu’il porte sur les gens, qui se dessine à coup de trajectoires folles, de zigzags impétueux, de tracés mystérieux, de blagues graphiques, de lignes déjantées. Chëskô (21h45)

