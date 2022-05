LES INSOLITES : BESTIAIRE AMAZONIEN Jublains, 19 juin 2022, Jublains.

LES INSOLITES : BESTIAIRE AMAZONIEN Jublains

2022-06-19 – 2022-06-19

Jublains Mayenne

Lénaïc Eberlin Compagnie Bardaf “Bestiaire Amazonien”

Les jungles de l’Amazonie Guyanaise regorgent d’étranges et de fascinantes créatures : Petite Sœur Chauve-souris, Grand Frère Jaguar… Lénaïc Eberlin a séjourné en Guyane, il a partagé la vie rythmée par les mythes des familles amérindiennes Teko & Wayapi. Il vous conte cette forêt et ses habitants qui l’ont marqué à tout jamais. Petit extrait d’un article du journal Le Monde : dès qu’il se met à raconter son histoire, on se laisse immédiatement embarquer dans un voyage à l’autre bout du monde, à la frontière entre le Brésil et la Guyane, à l’embouchure du fleuve Oyapock, dans le village de Camopi».

Suivi d‘un pique nique sur place et de l’accès aux jardins de Renée et Jean Paul Malaud.

Les Insolites sont une nouvelle programmation de la compagnie Oh ! pour aller à la rencontre des habitants…

compagnieoh@gmail.com +33 6 07 23 31 70

Jublains

