Les InsenSées – Course d’obstacles et marche solidaire Sées, 2 avril 2022, Sées.

Les InsenSées – Course d’obstacles et marche solidaire Rue du 11 Novembre 1918 Lycée Agricole de Sées Sées

2022-04-02 13:30:00 – 2022-04-02 Rue du 11 Novembre 1918 Lycée Agricole de Sées

Sées Orne Sées

Le Samedi après midi 2 avril 2022 à partir de 13h30 au Lycée Agricole Public de Sées se déroulera

une course et une marche solidaires organisées par l’association Tata-Somba et l’association Sées

pour Elles.

La course sera de type incendiaire avec des obstacles sur un parcours de 8 kilomètres (en deux

boucles sur le site). Pas de panique ! Pour les moins sportifs d’entre vous, une marche sera

également mise en place. Ainsi, vous pourrez profiter du spectacle en suivant et encourageant les

coureurs sur une partie du parcours.

L’ensemble des inscriptions, qui se fait sur le site internet « Les InsenSées », serviront ensuite à

aider l’association Sées pour Elles dans l’accompagnement des femmes qui luttent contre le

cancer.

Les organisateurs :

Conjointement les deux associations mettent en place cet évènement de solidarité au profit de

l’association Sées pour Elles. Les étudiants de l’association Tata Somba souhaitaient proposer après

deux années de conditions sanitaires compliquées, une action solidaire profitant à une association

locale.

Nous espérons vous voir nombreux sur le site du lycée !

PROGRAMME (sous réserve de modification)

13h30 : Ouverture du site et accueil des participants

Vérification du pass-vaccinal

Vérification des inscriptions

Remise des dossards aux coureurs

Remise des goûters et goodies aux marcheurs

14h00 : Accueil des organisateurs et présentation de l’événement

14h10 : Échauffement collectif

14h40 : Départ de la course ados (4 km)

14h50 : Départ de la course adultes (8 km)

15h00 : Départ de la marche rose (4 km)

16h00 : Restitution des dossards et remise des goûters et goodies aux coureurs

16h30 : Remise des prix de la course

commeyralex@gmail.com +33 6 84 36 99 15 https://lesinsensees.s2.yapla.com/fr/

Rue du 11 Novembre 1918 Lycée Agricole de Sées Sées

dernière mise à jour : 2022-03-18 par Orne Tourisme