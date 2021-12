Ingrannes Ingrannes Ingrannes, Loiret Les Insectes utiles aux jardiniers Ingrannes Ingrannes Catégories d’évènement: Ingrannes

2022-06-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-11 17:00:00 17:00:00

Ingrannes Loiret Ingrannes 50 EUR 50 Initiation à l’éco-entomologie pratique

Pendant cette journée, proposée avec le Laboratoire d’Eco-entomologie d’Orléans, apprenez à reconnaître et favoriser les insectes auxiliaires, vos alliés, pour lutter efficacement contre les nuisibles.

L’Arboretum est depuis toujours entretenu sans aucun produit chimique de synthèse. Sa très riche biodiversité entomologique a trouvé son équilibre tout en respectant la beauté des parterres et paysages.

Sur inscription, 55 € la journée, repas compris

