Les insectes sociaux Maison Paris Nature Paris, mercredi 3 avril 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 14h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

[Exposé]

Les insectes sociaux ne peuvent pas survivre seuls, ils vivent en sociétés bien organisées et démontrent une certaine intelligence collective. Nous vous présenterons lors de cet échange à 2 voix, les particularités des fourmis, des abeilles, et aussi des termites. Nous répondrons à toutes vos questions les concernant, tout en déambulant entre les différents élevages.

Exposé de Sabine Collin, Biologiste au Laboratoire du Vivant du Palais de la Découverte, et Frédéric Jarry, Conseiller Environnement de la Maison Paris Nature.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012

Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoiUzyEdNWgzGMLClYYcFgWOnkl2H73FjP1DFuWKg5RViuNQ/viewform

