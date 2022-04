LES INSECTES POLLINISATEURS : SOURCE DE VIE Neufchâtel-en-Saosnois Neufchâtel-en-Saosnois Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Saosnois

Sarthe

LES INSECTES POLLINISATEURS : SOURCE DE VIE Neufchâtel-en-Saosnois, 7 mai 2022, Neufchâtel-en-Saosnois. LES INSECTES POLLINISATEURS : SOURCE DE VIE Mairie 3 Place Maxime Boisseau Neufchâtel-en-Saosnois

2022-05-07 – 2022-05-07 Mairie 3 Place Maxime Boisseau

Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe Neufchâtel-en-Saosnois Accompagné par le Conservatoire d’espace naturel des Pays-de-la-Loire participez à une balade découverte du merveilleux monde des petites bêtes et notamment des insectes pollinisateurs. En plus d’être surpris par la diversité des espèces pollinisatrices ou par les différents types de pollinisation, vous découvrirez à quel point ils sont précieux. Participez à une balade découverte du merveilleux monde des petites bêtes et notamment des insectes pollinisateurs. En plus d’être surpris par la diversité des espèces pollinisatrices ou par les différents types de pollinisation, vous découvrirez à quel point ils sont précieux. +33 2 33 81 13 33 Accompagné par le Conservatoire d’espace naturel des Pays-de-la-Loire participez à une balade découverte du merveilleux monde des petites bêtes et notamment des insectes pollinisateurs. En plus d’être surpris par la diversité des espèces pollinisatrices ou par les différents types de pollinisation, vous découvrirez à quel point ils sont précieux. Mairie 3 Place Maxime Boisseau Neufchâtel-en-Saosnois

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Saosnois, Sarthe Autres Lieu Neufchâtel-en-Saosnois Adresse Mairie 3 Place Maxime Boisseau Ville Neufchâtel-en-Saosnois lieuville Mairie 3 Place Maxime Boisseau Neufchâtel-en-Saosnois Departement Sarthe

Neufchâtel-en-Saosnois Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neufchatel-en-saosnois/

LES INSECTES POLLINISATEURS : SOURCE DE VIE Neufchâtel-en-Saosnois 2022-05-07 was last modified: by LES INSECTES POLLINISATEURS : SOURCE DE VIE Neufchâtel-en-Saosnois Neufchâtel-en-Saosnois 7 mai 2022 Neufchâtel-en-Saosnois sarthe

Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe