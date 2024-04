Les insectes pollinisateurs du verger Le Verger Bio de Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche, vendredi 26 avril 2024.

Les insectes pollinisateurs du verger Le Verger Bio de Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

A la découverte des insectes pollinisateurs et de leur rôle essentiel dans la production de fruits. Suivez Murielle et Hervé Ferand arboriculteurs du GAEC de Quinsac pour tout savoir sur les arbres fruitiers en période de floraison. Mathieu Bassard, animateur nature de La Soupape Sauvage, vous fera participer à des ateliers sur les insectes. Dégustation des produits du verger Bio de Quinsac en fin de visite.

Animé par Le GAEC de Quinsac et Mathieu Bassard animateur nature à La Soupape Sauvage

Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo. Dès 6 ans.

Sur inscription avant le 24 avril. .

Début : 2024-04-26 14:00:00

fin : 2024-04-26 17:00:00

Le Verger Bio de Quinsac 10, Quinsac

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

