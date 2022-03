Les insectes : petite taille mais grand rôle à jouer Maison de la nature,Mantet Mantet Catégories d’évènement: Mantet

Les insectes : petite taille mais grand rôle à jouer

Maison de la nature, Mantet, le mercredi 3 août à 18:30

Les insectes constituent le groupe animal le plus abondant sur Terre (plus d’un million d’espèces recensées). Venez découvrir l’incroyable richesse du monde des insectes, un univers haut en couleurs ! Animations organisées dans le cadre du festival nature des réserves naturelles catalanes : reserves-naturelles-catalanes.org

Information : 04 68 05 00 75

2022-08-03T18:30:00 2022-08-03T20:30:00

