Au Musée ça grouille de bestioles David Giuliano propose son spectacle _Les insectes sont nos amis_ pour découvrir ceux que nous n’aimons pas. Qui ça ? Mais cette vermine, pardi ! C’est vrai qu’elle fait peur, l’araignée, avec toutes ses pattes et qui laisse des toiles partout dans la chambre à coucher. Et cette mouche qui tourne autour de nous à nous rendre fou ! Il paraîtrait même qu’un serpent rôde dans les environs… Pourtant, si on écoute leur histoire et qu’on apprend à les connaître, peut-être que ces bestioles peu ragoûtantes en deviendront attendrissantes. L’après-midi, profitez d’un atelier de la Maison du jardin, pédagogie et réalisations sont aux rendez-vous. Créez un gite à forficules, qu’est-ce donc ? venez le découvrir au Musée. Après les avoirs bien observés, pourquoi pas les modeler ? Philippe Lepetz vous propose de créer un insecte dans son atelier Argile Nos animateur.rice.s nature vous proposent : – Visite guidée sur le thème des insectes : explication et chasse aux insectes (30min) Les caractéristiques des insectes et leurs fonctions (notamment dans le jardin) n’auront plus de secrets pour vous. Partez ensuite à leurs recherches RDV à 11h, 14h et 16h30 (samedi et dimanche) – Les insectes pondent-ils des œufs? A qui appartiennent ces œufs ? Partons à la chasse aux insectes, et observons-les ! Le musée regorge de vie et de petites bêtes qui n’attendent que vous ! Venez découvrir les secrets des insectes en s’amusant ! RDV à 14h30, 15h30 et 17h (samedi et dimanche) Serons aussi présent nos artisans du Musée : – Denys Losfeld le tourneur sur bois – Et Zele fer, l’association de forgerons Différentes animations vous seront proposés pas nos animatrices et guides : – séances de contes à 13h et 15h – « Rendez-vous chaumières » à 10h30, 16h30 et 18h. – Jeux flamands de 10h30 à 11h30, de 14h à 15h et de 16h à 17h. – Visites animaux à 11h30, 15h30 et 18h. – Visite guidée (1H30) à 10h30 et à 14h – Découverte des objets insolites du Musée à 16h. – Atelier familial, rendez-vous de 15h à 18h Toutes les activités sont comrprises dans le tarif d’entrée au Musée. Rendez-vous dès 10h, pour commencer les animations à 10h30 ! PASS SANITAIRE Suite aux annonces du Président de la République, à partir du 21 juillet, une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement sera exigée à l’entrée de nos parcs pour toute personne à partir de 18 ans. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s’appliquera à compter du 30 août 2021. Les visiteurs devront présenter à l’entrée : Soit une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet + délai nécessaire pour le développement des anticorps) Soit une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle Soit une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois) Le Pass sanitaire devra être présenté sur l’application TousAntiCovid ou sur papier.

Tarif plein 5 €/ réduit 3 € / famille 15€

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T20:00:00