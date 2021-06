Suresnes Jardin Merlin de Thionville Hauts-de-Seine, Suresnes Les insectes du composteur et du jardin ! Jardin Merlin de Thionville Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Jardin Merlin de Thionville, le samedi 10 juillet à 14:30

Le Jardin du 18/20 rue Merlin de Thionville vous propose une animation sur les insectes : abeilles sauvages, syrphes, pucerons, bourdons terrestres, chrysopes et tant d’autres… Ces insectes représentent la vie au composteur et au potager Ils sont tous utiles. Oui, oui… tous ! L’animateur présentera quelques insectes, dont certains observables sur site à la loupe. Tout public

gratuit sur inscription à contactpartages92@gmail.com

Jardin Merlin de Thionville 18-20 rue Merlin de Thionville 92150 Suresnes

2021-07-10T14:30:00 2021-07-10T16:30:00

