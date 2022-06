Les insectes des étangs de Narbonne

Les insectes des étangs de Narbonne, 2 août 2022, . Les insectes des étangs de Narbonne

2022-08-02 10:00:00 – 2022-08-02 12:00:00 Venez à la rencontre des insectes qui peuplent le domaine des étangs de Narbonne. Papillons, mouches, abeilles sauvages, libellules, … seront nos compagnons tout au long de cette matinée de découverte.

A partir de 6 ans.

Animé par Stéphane de la Gloriette Venez à la rencontre des insectes qui peuplent le domaine des étangs de Narbonne. Papillons, mouches, abeilles sauvages, libellules, … seront nos compagnons tout au long de cette matinée de découverte.

A partir de 6 ans.

Animé par Stéphane de la Gloriette Venez à la rencontre des insectes qui peuplent le domaine des étangs de Narbonne. Papillons, mouches, abeilles sauvages, libellules, … seront nos compagnons tout au long de cette matinée de découverte.

A partir de 6 ans.

Animé par Stéphane de la Gloriette (c)Patrick Brault dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville