Indre Venez découvrir la diversité et la beauté des insectes présents dans l’Indre à travers cette exposition. Libellules, papillons, ascalaphe, cétoines… sont mis à l’honneur dans une vingtaine de photographies sélectionnées par les membres du groupe photos de l’association Indre nature.

L’association propose plusieurs activités de bénévolat dont fait partie le Club photo créé en 2011. Celui-ci réunit des adhérents partageant leurs observations, leurs pratiques photographiques et leurs connaissances naturalistes. Leurs échanges donnent lieu à des expositions sur diverses thématiques. Une exposition du groupe photo d’Indre Nature. maison.nature@parc-naturel-brenne.fr +33 2 54 28 11 00 ©Indre Nature

