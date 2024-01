Les insectes au secours de la planète Bibliothèque Denis Diderot Bondy Bondy, samedi 10 février 2024.

Les insectes au secours de la planète Conférence animée par Elsa Blareau. Samedi 10 février, 10h00 Bibliothèque Denis Diderot Bondy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T12:00:00+01:00

Fascinants, insignifiants, repoussants, redoutables, les insectes sont avant tout omniprésents et indispensables ! En 400 millions d’années d’évolution, ils ont développé une formidable diversité et colonisé tous les milieux, même les pôles et les océans.

Entrée gratuite sur inscription par mail à education.populaire@bondy.fr ou sur https://www.ville-bondy.fr/vivre-a-bondy/culture/education-populaire/programmation-2022-2023/.

Bibliothèque Denis Diderot Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy [{« link »: « https://www.ville-bondy.fr/vivre-a-bondy/culture/education-populaire/programmation-2022-2023/ »}]