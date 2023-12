Les Inrocks Festival pour la première fois le CENTQUATRE-PARIS Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 27 février 2024, Paris.

Du mardi 27 février 2024 au samedi 02 mars 2024 :

.Tout public. payant

De 15 à 66 euros en fonction des concerts

Entre groupe culte et nouvelles têtes, Les Inrocks Festival, investit pour sa 35e édition et pour la première fois le CENTQUATRE-PARIS. Au programme : quatre soirées de concerts, des rencontres et des débats, qui ont pour mot d’ordre la défense de projets singuliers et audacieux !

En tête d’affiche, The Libertines reviennent 22 ans après leur concert mémorable aux Inrocks Festival 2002 : la bande de Pete Doherty et Carl Barât présente son nouvel album, le tant attendu All Quiet on The Eastern Esplanade. Les Inrocks Festival accueillent aussi la percussionniste hors pair Lucie Antunes, d’autres concerts annoncés le 4 décembre et d’autres surprises à venir.

Magazine pluridisciplinaire, Les Inrockuptibles organisent également des rencontres et des débats avec des artistes et différents acteurs et actrices de la culture, autour du cinéma, de livres, de la mode

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact :

Les inrocks festival