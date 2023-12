Les Inrocks Festival donne Carte Blanche à Etienne Daho Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 02 mars 2024

de 19h30 à 21h00

Public adolescents adultes. payant De 15 € à 30 €

Les Inrocks Festival se clôture avec une carte blanche proposée à Étienne Daho, qui a choisi de programmer Unloved, Bracco et Faux Real pour une triple affiche alléchante.

Bracco
En mélomane insatiable et curieux, Étienne Daho a retenu le tandem Bracco, brillant descendant du punk synthétique à la Suicide.

Faux Real
Étienne Daho a sélectionné le groupe Faux Real, le duo fraternel franco-américain réputé pour son avant-pop visionnaire et des prestations décoiffantes.

Unloved
Avec Unloved, qui a effectué quelques premières parties de son Daho Show, le parrain de la pop française a noué une relation artistique privilégiée depuis Blitz (2017).

