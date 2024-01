LES INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES Rouen, vendredi 19 janvier 2024.

MOOREA / JEAN / MARLA WALLACE / MICHEL HUBERT / GOGOJUICE

VEN. 19 JANV. À 18:30

Gratuit sur réservation

Premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques, les iNOUïS du Printemps de Bourges s’appuient aujourd’hui sur 28 antennes territoriales françaises et francophones et plus de 350 professionnel·les qui défrichent sur tout le territoire la jeune garde qui fera l’actualité musicale de demain. Le 19 janvier, venez découvrir et soutenir les artistes normand·es présélectionné·es pour les Concerts des Auditions Régionales des iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2024 : la pop électronique de Moorea, le rap chanté de Jean, la soul rap de Marla Wallace, les facéties électro de Michel Hubert et la pop garage et psyché de Gogojuice.

106 Allée François Mitterrand

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie info@le106.com



